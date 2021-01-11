Капитан «Ак Барса» Зарипов назвал причину крупного поражения от «Салавата Юлаева»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:7) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По его словам, решающим стал провал казанской команды в третьем периоде, где подопечные Дмитрия Квартальнова проиграли со счетом 0:4.

«Все видели, что игра с нашей стороны не задалась, особенно третий период, который решил исход матча. Два периода, можно сказать, были равными, но удаления все решили. Почему возникли проблемы с дисциплиной? Матч от матча — не все одинаковые. Бывает, что где-то и грубость вылезает, дисциплина когда-то может хромать. Командная дисциплина в определенных моментах дала сбой, но сегодня так случилось», — приводит слова Зарипова официальный сайт КХЛ.

Фото: ak-bars.ru

При этом капитан «Ак Барса» не видит проблем в таком крупном поражении от «Салавата Юлаева». Он считает, что в казанской команде собраны опытные игроки, которые знают, как поступать в подобной ситуации.

«Лично я не вижу ничего страшного в игре. Всегда обидно уступать, но без проигрышей не бывает побед. Игроки такого уровня, как мы, после такого матча должны сделать правильные выводы и идти дальше», — сказал Зарипов.

Напомним, накануне «Ак Барс» на выезде крупно уступил «Салавату Юлаеву» (3:7). Перед последним периодом счет на табло был равным 3:3, после чего казанцы пропустили четыре шайбы.

В составе уфимцев покер в свой актив записал нападающий Тему Хартикайнен. Сам Зарипов отметился одной заброшенной шайбой.

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