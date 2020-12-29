Убегавшего от полиции татарстанца осудили за насилие в отношении инспектора ДПС

Суд признал виновным 33-летнего жителя села Новое-Шигалеево Пестричинского района РТ Вячеслава Федотова, обвиняемого по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.



В селе Пестрецы 17 мая этого года подсудимый находился за рулем «Лады». Он не подчинился требованиям инспектора ДПС об остановке и попытался скрыться, но его остановили. Один из сотрудников полиции попытался вытащить водителя из салона, тот, в свою очередь, умышленно прижал дверью и травмировал кисть руки полицейского.

Фото: realnoevremya.ru

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к штрафу в размере 10 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о подробностях задержания казанского таксиста, устроившего драку с сотрудниками ГИБДД.

Маргарита Головатенко