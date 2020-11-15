Появились подробности задержания таксиста в Казани, устроившего драку с сотрудниками ГИБДД

Фото: кадр видео из соцсети

Появились подробности задержания, предположительно, нетрезвого таксиста в поселке Малые Клыки. Детали задержания рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Экипаж ДПС остановил автомобиль такси под управлением 36-летнего водителя в 18.30. Сотрудники ГИБДД почувствовали резкий запах алкоголя из салона автомобиля.

«От прохождения медицинского освидетельствования водитель такси отказался и оказал неповиновение сотрудникам полиции: размахивал руками и попытался скрыться. После чего стражи порядка надели наручники на «дебошира», — рассказали пресс-службе.

В отношении мужчины составлен административный протокол «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Автомобиль на эвакуаторе был отправлен на спецстоянку, таксиста доставили в отдел полиции.



Ранее в соцсетях сообщили, что нетрезвого водителя такси «сдала» его пассажирка.

