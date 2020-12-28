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Навальному могут заменить условный срок на реальный

20:47, 28.12.2020
Навальному могут заменить условный срок на реальный
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российского оппозиционера Алексея Навального обязали явиться в уголовно-исполнительную инспекцию. Информацию о необходимости явки направили ему лично, его адвокату и пресс-секретарю.

В УФСИН РФ по Москве утверждают, что он уклоняется от назначенного судом контроля. Если эта информация подтвердится, условный срок заменят на реальный, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для вызова в УФСИН послужила статья в журнале «Ланцет» от 22 декабря, где сообщалось, что Навальный выписан из немецкой клиники «Шарите» 20 сентября, а к 12 октября он окончательно вылечился.

Фото: instagram.com/navalny

22 декабря берлинская клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet подробный отчет о лечении Навального. Врачи подтвердили, что российского оппозиционера отравили боевым веществом типа «Новичок».

Татьяна Демина
Происшествия
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