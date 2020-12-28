ФАС предложила ввести пошлины на сталь, чтобы снизить цены на жилье
Федеральная антимонопольная служба предложила ввести экспортные пошлины на сталь на полгода. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на направленное в Минпромторг письмо замруководителя ведомства Андрея Цариковского.
Так ведомство отреагировало на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина изучить жалобы застройщиков жилья на цены на арматуру.
Цены растут, а для их стабилизации предложили ввести пошлины на сырье и готовую продукцию. Например, если сбор на лом составит 15% от стоимости, пошлина на заготовку составит 13%, а арматура — 12%.
Напомним, в Казани цены на квартиры в новостройках за год выросли на 22%.
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Что касается введения пошлин на сырьевые товары, государство уже опоздало, этим надо было заняться еще летом, когда стали подниматься цены на зерно и масличные.
Введение пошлин на металл не решит проблему роста цен, и приведет к дисбалансу цен. Виток инфляции был запушен пол года назад, и надо ждать его завершения к лету 2021 года