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ФАС предложила ввести пошлины на сталь, чтобы снизить цены на жилье

09:21, 28.12.2020 1
ФАС предложила ввести пошлины на сталь, чтобы снизить цены на жилье
Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба предложила ввести экспортные пошлины на сталь на полгода. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на направленное в Минпромторг письмо замруководителя ведомства Андрея Цариковского.

Так ведомство отреагировало на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина изучить жалобы застройщиков жилья на цены на арматуру.

Фото: pixabay.com

Цены растут, а для их стабилизации предложили ввести пошлины на сырье и готовую продукцию. Например, если сбор на лом составит 15% от стоимости, пошлина на заготовку составит 13%, а арматура — 12%.

Напомним, в Казани цены на квартиры в новостройках за год выросли на 22%.

Маргарита Головатенко
НедвижимостьБизнес
комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 09:47
    Цены на жилье растут не из-за роста цен на металл (точнее, его вклад ничтожный), а из-за зарегулированности строительного бизнеса, произвола чиновников.
    Что касается введения пошлин на сырьевые товары, государство уже опоздало, этим надо было заняться еще летом, когда стали подниматься цены на зерно и масличные.
    Введение пошлин на металл не решит проблему роста цен, и приведет к дисбалансу цен. Виток инфляции был запушен пол года назад, и надо ждать его завершения к лету 2021 года
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