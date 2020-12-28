ФАС предложила ввести пошлины на сталь, чтобы снизить цены на жилье

Федеральная антимонопольная служба предложила ввести экспортные пошлины на сталь на полгода. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на направленное в Минпромторг письмо замруководителя ведомства Андрея Цариковского.



Так ведомство отреагировало на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина изучить жалобы застройщиков жилья на цены на арматуру.

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Цены растут, а для их стабилизации предложили ввести пошлины на сырье и готовую продукцию. Например, если сбор на лом составит 15% от стоимости, пошлина на заготовку составит 13%, а арматура — 12%.

Напомним, в Казани цены на квартиры в новостройках за год выросли на 22%.

Маргарита Головатенко