Песков оценил работу властей во время пандемии

В России власти во время пандемии сработали эффективно и не впали в дешевый популизм. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Все-таки надо признать — в нашей стране все произошло чрезвычайно эффективно. Кто бы что ни говорил, работали эффективно, никто не впал в дешевый популизм, — приводит его слова vesti.ru.

Фото: commons.wikimedia.org

Призывы о раздаче так называемых вертолетных денег были аргументировано отвергнуты, отметил пресс-секретарь главы государства. Мир стал другим и жизнь стала другой, но Россия в сложившейся ситуации действовала эффективно.

На этой неделе президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заметил, что пандемия не отменяет повестку развития страны. Текущий год был непростым, эпидемия — серьезное испытание для людей, вызов для экономики и социальной сферы.



Татьяна Леухина