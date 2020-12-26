В Татарстане работник пилорамы пытался заживо сжечь в печи кошку

Фото: соцсети

Елабужская городская прокуратура Татарстана организовала проверку по сообщению из соцсети о жестоком обращении с животным. Пользователь сообщил, что на пилораме в поселке Поспелово нетрезвый рабочий пытался сжечь живую кошку в печи.

Согласно сообщению, кошка помешала мужчине выпивать алкоголь. При этом остальные работники со смехом рассказывали о произошедшем.

«Все рабочие (взрослые мужики, лет под 50) тыкают пальцем в героя: «Вот этот дебил у нас перепил, помешала она ему, помогите-полечите-жалко»... — и смеются. Позже приехал и сам хозяин. Да, рабочий у него дебил, перепил, бывает... Бывает, понимаете?!» — пишет автор.

Кошку с обугленными лапами отвезли к ветеринару. Однако доктор предложил усыпить животное.

Информацию проверит Елабужская городская прокуратура. По данным пресс-службы ведомства, к проверке подключена полиция.



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Ольга Плешкова