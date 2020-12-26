Новости общества

06:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Синоптики Татарстана предупредили о сильном снеге и метели в субботу

05:32, 26.12.2020
Синоптики Татарстана предупредили о сильном снеге и метели в субботу
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 26 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем метеорологи прогнозируют сильный снег и метель.

Ветер южный умеренный, утром и днем местами порывами до 16—21 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться от -5°С до -10°С. В Казани синоптики обещают от -6°С до -8°С. В Набережных Челнах термометры покажут 7—9 градусов ниже ноля.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем