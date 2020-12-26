Синоптики Татарстана предупредили о сильном снеге и метели в субботу

В субботу, 26 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем метеорологи прогнозируют сильный снег и метель.

Ветер южный умеренный, утром и днем местами порывами до 16—21 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться от -5°С до -10°С. В Казани синоптики обещают от -6°С до -8°С. В Набережных Челнах термометры покажут 7—9 градусов ниже ноля.