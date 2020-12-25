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«Роскосмос» подал иск к производителю «Союзов» на 4,7 млрд рублей

07:41, 25.12.2020
«Роскосмос» подал иск к производителю «Союзов» на 4,7 млрд рублей
Фото: mil.ru

Госкорпорация «Роскосмос» подала иск в размере 4,7 млрд рублей к ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс», специализирующемуся на производстве ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.

Согласно данным из картотек Арбитражного суда, иск пока не принят к рассмотрению. Суть претензий не указана.

Фото: mil.ru

Напомним, в июле этого года суд частично удовлетворил иск Минобороны к РКЦ «Прогресс», с предприятия взыскали 2,1 млрд рублей.

Маргарита Головатенко
Промышленность
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