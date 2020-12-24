СМИ: срок передачи атомной подлодки «Казань» морскому флоту перенесли на 2021 год

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Срок передачи Военно-морскому флоту (ВМФ) России двух атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Ясень-М» «Казань» и «Новосибирск», а также носителя ядерных подводных беспилотников «Посейдон» подлодки «Белгород» перенесен на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Предполагалось, что все три АПЛ поступят в ВМФ до конца 2020 года.

Еще один источник ТАСС сообщил причину переноса — запланированные программы испытаний не были выполнены в установленные сроки.

Подлодка «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года, сроки ее передачи ее флоту неоднократно переносились. Госиспытания атомной подводной лодки «Казань» планировалось завершить до конца 2020 года, после их успешного прохождения она войдет в состав Северного флота России.