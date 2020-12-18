Юрий Балашов покинул пост главного редактора журнала «Казань»

Главный редактор журнала «Казань» Юрий Балашов покинул свой пост. Издание возглавила Альбина Абсалямова. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Балашов покинул свой пост по состоянию здоровья. Он продолжит работу в издании, но уже в качестве «редактора-консультанта».

Юрий Балашов родился в 1951 году в Казани. Окончил филологическое отделение историко-филологического факультета Казанского государственного университета. С 1974 по 1979 годы работал литературным сотрудником. С 1979 по 1989 годы был редактором многотиражной газеты «Голос строителя» треста «Казремстрой». Возглавил журнал «Казань» в 1992 году.

С 2008 по 2020 годы — директор филиала ОАО «Татмедиа» «Редакция журнала «Казан — Казань».

На этой неделе бывший шеф-редактор интернет-газеты «Бизнес Online», экс-замгендиректора «Татспиртпрома» Ринат Билалов возглавил «Татар-информ».



Татьяна Леухина