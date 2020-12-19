Киев назначил адвокатов Сталину и Берии по делу о депортации крымских татар

Фото: wikimedia.org на фото - Иосиф Сталин

Центр правовой помощи в Киеве назначил защитников советскому вождю Иосифу Сталину и народному комиссару внутренних дел СССР Лаврентию Берии по делу о депортации крымских татар. Об этом сообщил адвокат Сталина Андрей Доманский.

«Моим подзащитным является Иосиф Виссарионович Сталин. Я назначен на основании регионального центра бесплатной правовой помощи по городу Киев. По статье, которая ему инкриминируется, предусмотрено обязательное участие защитника… Досудебное расследование продолжается, уже с участием защитников», - рассказал он «РИА Новости».

Прокуратура Украины в 2017 году объявила официальное подозрение Сталину и Берии в причастности к депортации крымских татар. В 2015 года было начато расследование по уголовному производству по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

Фото: wikimedia.org на фото — Лаврентий Берия

Адвокатов назначили всем подозреваемым по делу, в том числе Берии. Досудебное расследование дела может быть завершено в ближайшее время и материалы будут направлены на рассмотрение в суд.

По словам Доманского, некоторые воспринимали возбуждение уголовного дела как определенную шутку, «но мы понимаем, что это не шутка, это реальное уголовное дело».

День памяти жертв депортации народов Крыма ежегодно проходит 18 мая. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян и других народов, населяющих полуостров. День памяти был установлен решением Верховного совета Крыма в 1994 году.

10 декабря Верховный суд Крыма заочно вынес приговор бывшему вице-премьеру республики и вице-президенту Всемирного конгресса крымских татар Ленуру Ислямову. За организацию энергоблокады полуострова и призывы к отделению полуострова от РФ его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.



Татьяна Леухина