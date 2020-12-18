«Нижнекамскнефтехим» демонтировал устаревшее производство, сократив тем самым выбросы на 4, 5 тонны в год

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведет работы по демонтажу производства на площади 0,5 га. Установка И-4д завода синтетического каучука проектной мощностью 5 тыс. тонн в год эксплуатировалась с 1993 года и выработала свой ресурс. Производственный объект представлял собой неорганизованный источник выбросов.

— Демонтаж установки позволит сократить выбросы на 4,5 тонны в год, — отметил заместитель главного инженера по охране окружающей среды, начальник управления экологической безопасности Олег Гришаков.



Установка И-4д цеха №1507 завода СК предназначалась для синтеза и выделения высокооктанового кислородосодержащего компонента КАТ-К (эфиров С6), синтеза метил-третамилового и метил-вторамиленового эфиров (МТАЭ, МВАЭ). Продукция применялась в качестве сырья при производстве автомобильных бензинов для улучшения антидетонационных свойств.

— Установка состояла из аппаратов колонного типа высотой до 50 метров. Всего было три колонны. Мы вывели оборудование из технологической схемы и подготовили к демонтажу, — подчеркнул начальник ПТО завода СК Сергей Целоусов.

По словам нефтехимиков, всего будет демонтировано около 100 единиц устаревшего оборудования.

— Работы ведет компания, которая имеет огромный опыт в этой сфере. Привлечено 12 единиц специализированной техники для демонтажа и порядка 10 единиц для транспортировки строительных отходов. Мусор утилизируется подрядной организацией согласно договору, — рассказал руководитель управления промышленного строительства департамента строительства ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильнар Агзамов.

Работы по расчистке территории начались в ноябре, завершатся в январе следующего года. Благодаря планомерной работе по улучшению экологического фона в регионе за последние 19 лет «Нижнекамскнефтехим» сократил количество выбросов в атмосферу на 58%, при этом в два раза увеличив выработку товарной продукции.

