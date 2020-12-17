Леонид Слуцкий: «РПЛ еще не готова завершать чемпионат так поздно»

Фото: ФК Рубин

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог первой части чемпионата России и заявил, что российская Премьер-лига еще не готова завершать чемпионат так поздно.

— Можно ли назвать футболом матчи при таких условиях?

— Во-первых, я считаю, что мы очень поздно финишировали — 17 декабря, я не помню, когда мы так поздно завершали. Обычно финишировали до последнего тура Лиги чемпионов. Мне кажется, мы еще чуть-чуть не готовы к такой дате, как 17 декабря.

По поводу календаря: если игра в Грозном — это стечение обстоятельств (имеется ввиду выпавший снег, — прим. ред.), то заключительные игры с «Тамбовом», который играет в Саранске… По мне, сегодня были даже более приемлемые условия, чем в Саранске.

Что делать с Иваном Игнатьевым и его безголевой статистикой? Продолжать работать, стараться, переламывать эту ситуацию. Такие сложности были у очень многих нападающих. Он молодой парень, у него первый сезон, когда на него смотрят не как на талантливого юношу, а полноценный, когда от него многого ждут, — заявил Леонид Слуцкий.

