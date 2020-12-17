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В Татарстане число самозанятых превысило 100 тысяч человек

13:19, 17.12.2020
В Татарстане число самозанятых превысило 100 тысяч человек
Фото: kzn.ru

В Татарстане в качестве самозанятых зарегистрировано более 100 тысяч человек, что составляет 10% от общего числа самозанятых в России. Об этом сообщает Минэкономики республики.

В текущем году в Татарстане количество самозанятых увеличилось на 38 тысяч человек по сравнению с 2019 годом. В настоящее время общая численность самозанятых в России превысила 1 млн человек.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в 2021 году на поддержку малого и среднего бизнеса Минэкономики Татарстана заложило свыше 1,2 млрд рублей.

БизнесЭкономикаОбщество Татарстан
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