Путин: судьбу новых политических партий решают избиратели

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции рассказал, что судьбу молодых политических партий решают не политические тяжеловесы, а граждане, которые решают, кого поддержать.

Наша политическая система позволяет всем партиям принимать участие в выборах», — отметил Путин. По его словам, в следующем году участие в выборной компании без сбора подписей смогут принять до 16 политических партий.

Он пожелал им успехов, но напомнил, что все решают избиратели.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

