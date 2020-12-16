«Салават Юлаев» решил продать своего воспитанника Павла Шэна в ХК «Сочи»

Фото: ХК Салават Юлаев

Уфимский «Салават Юлаев» принял решение обменять права на форварда Павла Шэна в хоккейный клуб «Сочи». Взамен уфимцы получат денежную компенсацию.



В 2019 году 21-летний форвард стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России. В семи играх турнира он забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

На драфте 2018 года Шэн был выбран «Бостон Брюинз» в седьмом раунде под общим 212-м номером. В прошлом сезоне нападающий выступал за фарм-клуб «Бостона» в АХЛ «Провиденс Брюинз». В регулярном чемпионате АХЛ он провел 35 матчей, набрав 9 (4+5) очков при показателе полезности «+2».

Ранее хоккеист в КХЛ выступал за «Салават Юлаев» и ХК «Югра».