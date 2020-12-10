Власти Казани запланировали изъятие еще двух участков под строительство БКК
Мэрия Казани решила изменить список земельных участков, которые городские власти изымают под строительство БКК. В него планируется включить еще два адреса.
Исполком Казани намерен получить землю и дома по адресам: Тихорецкая, 50 и Лодейная, 8, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.
Площадь первого земельного участка — 102,3 кв. м, второго — 66,5 кв. м.
В июле власти Казани уже расширяли список изымаемых под Большое Казанское кольцо участков.НедвижимостьОбществоИнфраструктура Татарстан
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