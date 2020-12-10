Власти Казани запланировали изъятие еще двух участков под строительство БКК

Фото: Максим Платонов (архив)

Мэрия Казани решила изменить список земельных участков, которые городские власти изымают под строительство БКК. В него планируется включить еще два адреса.

Исполком Казани намерен получить землю и дома по адресам: Тихорецкая, 50 и Лодейная, 8, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.

Источник: google.com/maps

Площадь первого земельного участка — 102,3 кв. м, второго — 66,5 кв. м.

В июле власти Казани уже расширяли список изымаемых под Большое Казанское кольцо участков.