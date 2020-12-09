Ильшат Аминов об «атаке робота» в Иннополисе: «Советую журналистам обратиться в суд»

Фото: Максим Платонов

Докладная на стол Сафарову

Инцидент с медицинским роботом в Иннополисе, после презентации которого пострадали несколько журналистов, имел крупные последствия, выяснило «Реальное время». Письмо главы Союза журналистов Татарстана и гендиректора ТНВ Ильшата Аминова легло на стол главы аппарата президента Татарстана Асгата Сафарова. Копия этого письма и ответ за подписью куратора Иннополиса, вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова есть в распоряжении «Реального времени».

Напомним, робота MedBot М-304 представляли в конце ноября в рамках презентации инвестпроектов для наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис». Робот предназначен для дезинфекции помещений и оборудован УФ-лампами. В течение презентации лампы долгое время оставались включенными, из-за чего в ночь после презентации ее участники из числа журналистов и организаторов ощутили резкую боль в голове и глазах — многим пришлось обратиться за экстренной медпомощью. Пострадало не менее восьми журналистов.

Робота MedBot М-304 представляли в конце ноября в рамках презентации инвестпроектов для наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис». Фото: Ринат Назметдинов

В разговоре с «Реальным временем» исполнительный директор разработавшего робота ООО «Робософт» Регина Цыганкова признала, что во время презентации была нарушена техника безопасности. Руководство ОЭЗ «Иннополис» также возложило вину на компанию-разработчика робота.

На ситуацию в тот же день отреагировал генеральный директор АО «ТРК «Новый Век» и глава Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

«Это вопиющее, очень опасное несоблюдение правил техники безопасности, при котором люди могли потерять зрение. Еще немного, и им просто выжгло бы глаза», — заявлял он.

После инцидента Аминов направил докладную в компетентные органы с просьбой разобраться в ситуации, определить виновных и выяснить причины инцидента. Такую докладную получил и Сафаров, который также является председателем совета директоров АО «ТРК «Новый Век» и АО «Татмедиа».

После инцидента Ильшат Аминов направил докладную в компетентные органы с просьбой разобраться в ситуации, определить виновных и выяснить причины инцидента. Такую докладную получил и Асгат Сафаров, который также является председателем совета директоров АО «ТРК «Новый Век» и АО «Татмедиа». Фото: Максим Платонов

Пострадавшие готовятся к судам

В ответе за подписью Шайхутдинова вина также возлагается на сотрудников ООО «Робософт» и отмечается, что те лишь устно предупредили журналистов об опасности длительного воздействия УФ-лучей и не обеспечили защиту. Отмечается, что компания признала вину, а исполнительному директору компании был объявлен выговор.

Факт получения компенсации подтвердили и участники инцидента — однако речь идет о нескольких тысячах рублей за стоимость глазных капель и «за неудобства». В свете этого Ильшат Аминов полагает инцидент еще не исчерпанным.

— Люди получили серьезные травмы, могли потерять зрение, а компания ограничилась оплатой капель для глаз. Это несоизмеримо с материальным и моральным ущербом людям, которые приехали на журналистское задание. Кроме того, они (разработчики робота, — прим. ред.) говорят, что устно предупреждали журналистов об опасности — многие из участников [ презентации] говорят, что никаких предупреждений не было. Потом, демонстрировать такой опасный предмет и не позаботиться об опасности — это преступно. По итогам кому-то объявили выговор. Я считаю, что и сумма компенсаций должна быть больше, и для этого советую журналистам обратиться в суд. И извинения должны быть более внятными и понятными.

Ильшат Аминов добавил, что двое из пострадавших — сотрудники АО «ТРК «Новый Век» — планируют подготовить иск к организаторам презентации. «Я им посоветовал обратиться в суд и предложил юридическую поддержку», — сообщил он.

«Реальное время» также направило запрос в ООО «Робософт» о том, считает ли компания инцидент исчерпанным.

Александр Артемьев