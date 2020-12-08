В Казани на отлов бродячих собак потратят 1,8 млн рублей

В Казани в 2021 году на отлов бродячих собак планируют потратить 1,7 млн рублей. Тендер об этом размещен на сайте госзакупок. Заказчик — городская Дирекция по конкурентной политике и закупкам.



По контракту победивший в отборе берет на себя обязательства по отлову животных, их перевозке в приют и возвращению прежнее место обитания (при условии, если животное не агрессивно).

Отлов одной собаки оценивают в 350 рублей. В документах сказано, что отлов животных на глазах у детей запрещен, запрещается и причинение вреда собакам — применение средств, приводящих к увечьям, травмам или их гибели.

Фото: pixabay.com

Заявки принимаются до 15 декабря.

Ранее «Реальное время» сообщало о тендерах на 2020 год по отлову собак.

Маргарита Головатенко