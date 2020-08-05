Казанский пороховой завод передали «Ростеху»

Фото: Давид Казанский

Казанский пороховой завод, ГосНИИ химических продуктов и Казанский завод точного машиностроения («Точмаш») перейдут в управление госкорпорации «Ростех».

По данным «РБК Татарстан», передача предприятий пройдет в рамках подписанного Владимиром Путиным закона об изменении в законы о ГК «Ростех» и об унитарных предприятиях, наделяющий госкорпорацию соответствующими полномочиями.

Минпромторг РФ обещает, что планы по сворачиванию опасных производств на пороховом заводе Казани остаются прежними. Новое пороховое производство будет открыто на Алексинском химкомбинате в Тульской области.



Ранее «Реальное время» сообщало, что Министерство промышленности и торговли РФ на этой неделе объявило об окончательном решении судьбы взрывоопасного производства: сам завод будет закрыт к 2023 году, а выпуск пироксилиновых порохов перенесут не в Кизнер, как планировали год назад, а на Алексинский химический комбинат Тульской области.

