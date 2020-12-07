На производстве ДССК «Нижнекамскнефтехима» завершаются пусконаладочные работы

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» готовится к пуску нового производственного объекта по выпуску дивинил-стирольного каучука. Новый каучук представляет интерес для производителей шин. ДССК обеспечивает лучшее сцепление с мокрой дорогой и, таким образом, повышает безопасность езды. Такие шины обладают низким уровнем шума при движении и экономят топливо из-за низкого сопротивления качению.

ДССК также является основой для производства экологически чистых «зеленых» шин.

Строительство нового производственного объекта «Нижнекамскнефтехима» началось в 2019 году. За полтора года была проделана существенная работа. Однако свои коррективы внесли ограничения, связанные с закрытием границ. На площадку не смогли прибыть иностранные специалисты, которые должны были курировать наладку оборудования и выполнять специализированные работы. Пришлось прибегнуть к помощи IT-технологий и выполнять некоторые операции дистанционно.

Сейчас основной перечень строительно-монтажных работ успешно выполнен, нефтехимики приступили к пусконаладке. Схематичное изображение технологических установок выведено на мониторы компьютеров в операторной. Специалисты проверяют правильность подключения и работу всех приборов и оборудования.

— В настоящее время на производстве ДССК идет активная фаза пусконаладочных работ в части автоматизации. Подрядными организациями производится наладка автоматизированных систем управления технологическим процессом фирмы Yokogawa. Также производится наладка приборов КИПиА, клапанов, датчиков загазованности, систем аналитического контроля. В частности, идет подключение и наладка систем мониторинга инженерных сооружений, системы видеонаблюдения, системы громкоговорящей связи, — рассказал Артем Косолапов, метролог производства ДССК.

Оборудование выбрано исходя из последних тенденций технических разработок, используемых на производственных объектах. В части эксплуатации и настройки приборы оснащены и работают по НАRТ-протоколу. То есть настройка приборов и конфигурация осуществляются удаленно, таким же образом производится диагностика и настройка, что ускоряет и облегчает работу персонала.

Параллельно на объекте ведется работа по пусконаладке электрооборудования.

— Электроснабжение предусмотрено от существующей главной понизительной подстанции ГПП-5. Оттуда мы получаем электроэнергию напряжением 6 киловольт, принимаем на свое понизительное устройство, где идет распределение по трансформаторным подстанциям, и преобразуем в 380 вольт. Подаем питание, электроснабжение нашим потребителям на приводы технологического оборудования, системы освещения, электрообогрев. Источники бесперебойного питания сейчас находятся в тестовом режиме, — пояснил Ильдар Мухаметов, энергетик производства ДССК.

После проверки всех систем и оборудования производство запустится в работу.