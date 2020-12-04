Жительница Казани потеряла почти 400 тысяч рублей, желая заработать на криптовалюте

В Казани девушка обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенников, желая заработать на купле-продаже криптовалюты.

По ее словам, в конце сентября в одной из социальных сетей она познакомилась с неким «zhaojiahua». Девушка начала общение с ним для повышения уровня владения английским языком. Незнакомец рассказал, что он из Китая и живет в городе Шанхае.

В начале октября в ходе переписки знакомый предложил ей попробовать зарабатывать путем купли-продажи криптовалюты. Девушка согласилась и по указаниям незнакомца установила на свой телефон два приложения.

В первом она покупала криптовалюту, а в другом — продавала за большую стоимость. В период с 19 сентября по 12 октября для приобретения электронной валюты девушка перевела на счета сайта около 380 тысяч рублей. После удачной продажи потерпевшей удалось один раз вывести 30 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru



14 октября девушка вновь хотела вывести деньги в размере около 600 тысяч рублей, но не смогла этого сделать. В службе поддержки сайта она узнала, что для вывода средств ей необходимо оплатить налог на доходы физических лиц, в данном случае — 100 тысяч рублей.

Там пояснили, что для оплаты налога нужно купить криптовалюту на указанную сумму, которые автоматически списываются, и вывод денег становится возможным. Сделав все по указаниям, девушка все равно не смогла перевести деньги. В службе поддержки ей ответили, что налог повысился, и сейчас ей нужно купить электронную валюту еще на 160 тысяч рублей.

А когда потерпевшая зачислила счет криптовалюту на вышеуказанную сумму, ее аккаунт заблокировали. Сервисная служба сайта объяснила это тем, что она подозревается в отмывании денег и что доступ был для нее прекращен. В ноябре девушка обратилась к человеку, который предложил ей зарабатывать на криптовалютах. Незнакомец сказал, что вывести свои деньги у нее не получится, и прекратил отвечать на сообщения. После этого девушка поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.

Сейчас возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники отдела полиции «Сафиуллина» проводят комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Ранее в Набережных Челнах двое мужчин лишились более 500 тыс. рублей при покупке биткоинов.



Татьяна Леухина