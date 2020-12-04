Жительница Казани потеряла почти 400 тысяч рублей, желая заработать на криптовалюте
В Казани девушка обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенников, желая заработать на купле-продаже криптовалюты.
По ее словам, в конце сентября в одной из социальных сетей она познакомилась с неким «zhaojiahua». Девушка начала общение с ним для повышения уровня владения английским языком. Незнакомец рассказал, что он из Китая и живет в городе Шанхае.
В начале октября в ходе переписки знакомый предложил ей попробовать зарабатывать путем купли-продажи криптовалюты. Девушка согласилась и по указаниям незнакомца установила на свой телефон два приложения.
В первом она покупала криптовалюту, а в другом — продавала за большую стоимость. В период с 19 сентября по 12 октября для приобретения электронной валюты девушка перевела на счета сайта около 380 тысяч рублей. После удачной продажи потерпевшей удалось один раз вывести 30 тысяч рублей.
14 октября девушка вновь хотела вывести деньги в размере около 600 тысяч рублей, но не смогла этого сделать. В службе поддержки сайта она узнала, что для вывода средств ей необходимо оплатить налог на доходы физических лиц, в данном случае — 100 тысяч рублей.
Там пояснили, что для оплаты налога нужно купить криптовалюту на указанную сумму, которые автоматически списываются, и вывод денег становится возможным. Сделав все по указаниям, девушка все равно не смогла перевести деньги. В службе поддержки ей ответили, что налог повысился, и сейчас ей нужно купить электронную валюту еще на 160 тысяч рублей.
А когда потерпевшая зачислила счет криптовалюту на вышеуказанную сумму, ее аккаунт заблокировали. Сервисная служба сайта объяснила это тем, что она подозревается в отмывании денег и что доступ был для нее прекращен. В ноябре девушка обратилась к человеку, который предложил ей зарабатывать на криптовалютах. Незнакомец сказал, что вывести свои деньги у нее не получится, и прекратил отвечать на сообщения. После этого девушка поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.
Сейчас возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники отдела полиции «Сафиуллина» проводят комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.
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