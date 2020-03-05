Дом Мусина в центре Казани оценили в 20 миллионов

Бывший кожвендиспансер продадут?

Как стало известно «Реальному времени», Минземимущества Татарстана готовится продать выявленный объект культурного наследия в Казани — «Дом Мусина М-С.Г., 1906 г.». Историческое строение на ул. Нариманова, д. 56 уйдет с молотка вместе с земельным участком. Продадут особняк 13 марта посредством публичного предложения.

Ранее здесь располагался Казанский кожвендиспансер. Назначение двухэтажного здания — нежилое, общая площадь 459,8 «квадратов». Категория участка — земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под здание поликлиники, площадью 1 120 кв. м, кадастровый номер — 16:50:012103:10, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

Минземимущества Татарстана готовится продать выявленный объект культурного наследия в Казани — «Дом Мусина М-С.Г., 1906 г.». Фото 2gis.ru

— На выявленный объект и земельный участок распространяются те же требования, что и на объект культурного наследия, включенный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, — сообщают в Минземимущества РТ.

Начальная цена здания — 20,3 млн рублей с учетом НДС, минимальная цена предложения — 10,14 миллиона. Шаг понижения — 1 миллион.

«Стройка по соседству с памятниками — сложная и длинная процедура»

В распоряжении редакции оказались письма руководства Комитета ОКН в адрес министерства, где сообщается, что «охранное обязательство в отношении выявленных объектов культурного наследия не утверждается». В письме Управления архитектуры и градостроительства Казани говорится, что земельный участок на Нариманова (к/н 16650:01210310) «расположен в двух зонах — зоне многоэтажной жилой застройки в 3—10 этажей на территориях действия ограничений по условиям охраны памятников истории и культуры (Ж4И)».

— Там, где зона многоэтажной жилой застройки, теоретически возможно возведение дома. Но вряд ли в центре позволят построить высотное здание — действуют очень жесткие ограничения по высотности. И вообще, строительство по соседству с историко-культурными памятниками — довольно сложная и длинная процедура согласования через специальную комиссию во главе с президентом республики. Не думаю, что кому-то удастся провести проект с какими-то нарушениями — все очень серьезно контролируется, — высказал мнение директор агентства недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов.

— Не думаю, что на 11 сотках рядом с памятником архитектуры можно воткнуть дом без нарушений норм и правил. Есть специальный отдел, который дает разрешения на строительство рядом с историко-культурными объектами. В документах может быть указана зона жилой многоэтажной застройки и что она подходит для такого строительства, но при этом территория может иметь обременение, ограничения. И построить высотное здание тогда не получится, — сообщила руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Мусин — успешный предприниматель и активный общественный деятель

Кем был Мусин, в честь которого назван объект культурного наследия, «Реальному времени» рассказал доктор исторических наук, замдиректора по научной работе Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов. Домом владел купец второй гильдии Мухамед Садык Гайсич Мусин. Родился он в 1862 году, в 30 лет начал самостоятельную торговую деятельность по продаже мануфактурных товаров, основал торговый дом «Мусин и Ко» с уставным капиталом в 40 тыс. рублей.

— Мусин — выходец из деревни современного Высокогорского района. В начале XX века считался одним из самых богатых предпринимателей и активных общественных деятелей. Был сторонником нововведений в национальной жизни и одним из ближайших сподвижников будущего муфтия Галимзяна Баруди, его помощником в новаторской деятельности по распространению новометодного образования, в книгоиздании, благотворительности. Этот дом наряду с другими после революции был национализирован, в нем было коммунальное жилье. Эта информация имеется в нашей с Рамилем Хайрутдиновым книге «Памятники истории и культуры татарского народа, — сообщил Салихов.

Екатерина Аблаева, Василя Ширшова