Путин заявил, что власти поддержат предприятия нефтегазохимии

Власти России будут оказывать поддержку предприятиям нефтегазохимии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.



По его словам, у российской нефтехимии огромный потенциал роста не только внутри страны: «Наши производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке — для этого у нас есть все возможности».

«Нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны, за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства. Для этого в отрасли должны быть реализованы масштабные проекты с общим объемом инвестиций порядка 5 триллионов рублей».