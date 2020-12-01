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Путин заявил, что власти поддержат предприятия нефтегазохимии

16:59, 01.12.2020
Путин заявил, что власти поддержат предприятия нефтегазохимии
Фото: kremlin.ru

Власти России будут оказывать поддержку предприятиям нефтегазохимии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

По его словам, у российской нефтехимии огромный потенциал роста не только внутри страны: «Наши производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке — для этого у нас есть все возможности».

«Нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны, за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства. Для этого в отрасли должны быть реализованы масштабные проекты с общим объемом инвестиций порядка 5 триллионов рублей».

ПромышленностьНефтехимия
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