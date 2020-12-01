После презентации робота с УФ-лампами в Иннополисе журналисты получили повреждения глаз

Как стало известно «Реальному времени», после презентации робота с УФ-лампами MedBot М-304 от компании ООО «Робософт», которая прошла накануне в больнице Иннополиса, пострадали несколько журналистов — они получили повреждения глаз от ламп на роботе. В числе пострадавших и фотограф «Реального времени».



Исполнительный директор ООО «Робософт» Регина Цыганкова принесла журналистам извинения и выразила готовность возместить затраты на лечение.

Отметим, что робот на колесной платформе с излучателями для проведения дезинфекции помещений может автономно передвигаться по больницам и дезинфицировать помещения ультрафиолетовыми облучателями. На разработку техники потратили 20 млн рублей. Стоимость одного робота составляет 950 тысяч рублей. Сообщается, что на робота уже есть предзаказы от ряда арабских стран, Турции, Германии, Франции. Однако первым делом роботы появятся в российских поликлиниках.