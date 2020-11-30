В Татарстане создадут платформу для вовлечения жителей в решение вопросов городской среды

В Татарстане в 2021 году планируется запустить цифровую платформу для вовлечения жителей республики в решение вопросов городского развития. Сервис будет доступен местному бизнесу и властям.

Платформу запустит Минцифры РТ, на площадке жители будут решать вопросы благоустройства городской среды, дворов и общественных пространств. Для татарстанцев, бизнеса и властей в сервисе будет реализован свой функционал, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ожидается, что жители смогут общаться с управляющими компаниями и предлагать им идеи для благоустройства двора. В сервисе появится виртуальная доска объявлений, которая поможет быть в курсе всех событий в многоквартирном доме: на ней будут появляться сообщения об отключении света, воды, ремонтных работах. Также у жителей появится возможность создавать объявления самостоятельно.

Бизнесу и самозанятым платформа будет показывать их аудиторию и услуги, интересующие ее в первую очередь, какие акции привлекли наибольшее количество людей.

Сейчас цифровая платформа находится на финальном этапе проектирования. В декабре начнется стадия активного тестирования.

В середине ноября в Татарстане начали тестировать республиканскую платформу OpenHub, на базе которой заведения общепита смогут запустить доставку еды.



Татьяна Леухина