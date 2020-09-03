Новости экономики

08:18 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Законопроект от Минфина запретит почти все операции с биткоинами на территории России

07:59, 03.09.2020
Законопроект от Минфина запретит почти все операции с биткоинами на территории России
Фото: pixabay.com

Минфин РФ подготовил законопроект, регулирующий сферу криптовалют в России. Согласно ему под запрет попадут почти все сделки с биткоинами и эфирами, кроме трех видов операций.

Например, майнинг в РФ будет разрешен, но получать за него оплату в цифровой валюте — запрещено, пишут «Известия».

Три вида разрешенных операций — это наследование, получение активов по банкротству или исполнительному производству. В остальных случаях операции с биткоинами, эфирами и другими видами криптовалюты для физлиц будут под запретом.

За незаконный оборот предусмотрено уголовное наказание до 100 тысяч рублей штрафа или до 7 лет заключения.

Ранее банки предлагали приравнять майнинг криптовалюты к находке денег.

Экономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем