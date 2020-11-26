В Татарстане прокурор просит 14 лет строгача для «рабовладельца» в погонах

Сегодня в Аксубаевском райсуде Татарстана прошли прения по дела обвиняемого в превышении полномочий и использовании рабского труда экс-оперативника угрозыска Нурлата Динара Гафиятова. Гособвинитель запросил для него 14 лет колонии строгого режима, сообщил «Реальному времени» представитель потерпевшего Андрей Сучков, сотрудничающий с «Зоной права».



По словам Сучкова, он также просил признать Гафиятова виновным, а сам подсудимый настаивал на оправдании, заявлял — ему «шьют» абсурдное обвинение, а он «действительно работал» на службе.

Напомним, по версии Следкома, полицейский в мае 2019-го увез свидетеля по уголовному делу Идриса Садыкова в дом своего отца и на протяжении трех недель заставлял его работать в хозяйстве своего отца, избивая и угрожая в случае побега «повесить на него преступление». За отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком, — вспоминал в суде потерпевший. Отпустили его, когда сестра написала заявление в правоохранительные органы и стала требовать от силовиков принять меры к розыску.

24 декабря суд представит Гафиятову право выступить с последним словом.