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«Нижнекамскнефтехим» помогает городу в очистке дорог от снега

13:33, 26.11.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Нижнекамскнефтехим» помогает городу в очистке дорог от снега
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим», согласно постановлению Исполкома Нижнекамска, оказывает содействие в очистке дорог и прилегающих к ним зон. На промышленной зоне силами нефтехимиков ведется уборка дороги от «ТЭЦ-1» до поворота к ООО «Завод Эластик». В пригороде — от перекрестка ул. Корабельной — Ильинка до оздоровительного комплекса «Корабельная роща».

В городе за нефтехимиками закреплены внутриквартальный проезд вдоль стадиона «Нефтехимик» и площадь имени Н.В. Лемаева. Помимо этого, на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» сотрудники хозяйственного управления очищают от снега 1 млн кв. метров дорог, стоянок, тротуаров, парковок и другие твердые покрятия. Ежесуточно задействовано до 40 единиц различной техники.

Ранее сообщалось, что для профилактики коронавируса «Нижнекамскнефтехим» дезинфицирует городские улицы и остановки.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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