«Нижнекамскнефтехим» помогает городу в очистке дорог от снега

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим», согласно постановлению Исполкома Нижнекамска, оказывает содействие в очистке дорог и прилегающих к ним зон. На промышленной зоне силами нефтехимиков ведется уборка дороги от «ТЭЦ-1» до поворота к ООО «Завод Эластик». В пригороде — от перекрестка ул. Корабельной — Ильинка до оздоровительного комплекса «Корабельная роща».

В городе за нефтехимиками закреплены внутриквартальный проезд вдоль стадиона «Нефтехимик» и площадь имени Н.В. Лемаева. Помимо этого, на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» сотрудники хозяйственного управления очищают от снега 1 млн кв. метров дорог, стоянок, тротуаров, парковок и другие твердые покрятия. Ежесуточно задействовано до 40 единиц различной техники.

Ранее сообщалось, что для профилактики коронавируса «Нижнекамскнефтехим» дезинфицирует городские улицы и остановки.