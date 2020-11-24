На пожаре в частном доме в Актанышском районе Татарстана погиб мужчина
Вчера вечером в селе Старое Тлякеево Актанышского района Татарстана на пожаре в частном доме погиб мужчина.
На пожаре пострадали четверо человек, среди них — 10-летний ребенок. Все они госпитализированы в Актанышскую ЦРБ.
Согласно предварительной информации, в доме отмечали 60-летний юбилей. Гости уже собирались уходить домой, когда на веранде начался пожар. Люди смогли выбраться из дома, мужчины до прибытия пожарных подразделений начали тушить пламя, двое получили ожоги, а 58-летний мужчина зашел внутрь и не вышел. В 00.58 его тело обнаружили в доме.
Причину пожара предстоит установить, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.
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