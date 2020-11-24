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На пожаре в частном доме в Актанышском районе Татарстана погиб мужчина

06:19, 24.11.2020
На пожаре в частном доме в Актанышском районе Татарстана погиб мужчина
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера вечером в селе Старое Тлякеево Актанышского района Татарстана на пожаре в частном доме погиб мужчина.

Фото: ГУ МЧС по РТ

На пожаре пострадали четверо человек, среди них — 10-летний ребенок. Все они госпитализированы в Актанышскую ЦРБ.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Согласно предварительной информации, в доме отмечали 60-летний юбилей. Гости уже собирались уходить домой, когда на веранде начался пожар. Люди смогли выбраться из дома, мужчины до прибытия пожарных подразделений начали тушить пламя, двое получили ожоги, а 58-летний мужчина зашел внутрь и не вышел. В 00.58 его тело обнаружили в доме.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Причину пожара предстоит установить, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан
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