Холдинг «Ак Барс» займется строительством пассажирских и грузовых гражданских кораблей в Туркмении

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Руководство холдинговой компании «Ак Барс» и власти Туркменистана договорились о реализации проектов в судостроении на территории страны. Стороны хотят отработать производство пассажирских паромов сухогрузов.

«Судостроительная корпорация «Ак Барс» готова в Туркменистане развернуть совместное строительство, как пассажирских, так и грузовых гражданских кораблей», — передает ТАСС слова гендиректора ХК «Ак Барс» Рената Мистахова.

Он рассказал, что татарстанская компания предоставила партнерам все проекты и наработки.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» поможет восстановить судостроение в Пермском крае. Уже подписано трехстороннее соглашение с Минтрансом региона и местной корпорацией развития.