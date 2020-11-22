МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев до 2023 года

МВД России создаст централизованный банк биометрических данных россиян, иностранцев и лиц без гражданства для идентификации людей по изображению лица и отпечаткам пальцев, сообщает ТАСС.



В течение трех лет, с 2021 по 2023 годы, будет разрабатываться программное обеспечение опытно-конструкторской работы «Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов».

С помощью разработки можно будет идентифицировать личность и неопознанное тело по отпечаткам пальцев, изображению лица и геномной информации.

Фото: pixabay.com

Идею создания системы, которая объединила бы биометрические данные граждан, еще в 2014 году озвучил глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее сообщалось о создании МВД системы для поиска преступников по татуировкам с помощью искусственного интеллекта.