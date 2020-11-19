ТГК-16 получила паспорт готовности к отопительному сезону

Фото: АО «ТГК-16»

Энергокомпания «ТГК-16» получила паспорт готовности к отопительному сезону 2020/21 годов. Документ подписан заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком. Паспорт подтверждает, что оборудование станций ТГК-16 готово нести электрические и тепловые нагрузки в осенне-зимний период.

— В этом году подготовка к отопительному сезону велась на фоне непростых обстоятельств в связи с пандемией. Однако несмотря на объявленный режим нерабочих дней и другие ограничения, ремонтная кампания ТГК-16 прошла согласно утвержденному графику. Программа капитальных ремонтов основного паросилового оборудования подходит к концу — до окончания года будут завершены капитальные ремонты одного котлоагрегата и одной паровой турбины, — рассказал генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Он также отметил, что компании, несмотря на трудные условия, удалось провести ремонт не только оборудования паросиловой части обоих филиалов, но и своевременно завершить капитальную инспекцию тракта горячего газа газовой турбины 9HA.01 производства GE энергоблока ГТУ ст. № 7 Казанской ТЭЦ-3.

В рамках сервисного договора для выполнения инспекции газовой турбины нужно было привлечь зарубежных партнеров — специалистов компаний General Electric и Atlas Copco. Это значительно осложнялось ввиду закрытия границ.

— Мы благодарны федеральным и региональным органам власти за то, что они помогли разрешить вопросы с приездом наших иностранных коллег. Благодаря их поддержке и принятию необходимых законодательных актов мы сумели провести все запланированные мероприятия в срок, — отметил Эдуард Галеев.

Во время инспекции на газотурбинной установке заменили все рабочие и направляющие лопатки, бандажи и уплотнения, топливные форсунки, жаровые трубы, переходные патрубки и патрубки потока газа. Также отремонтировали фланцы корпусов газовой турбины и нижнее газовое уплотнение котла-утилизатора с усилением опорной конструкции.

В рамках малой инспекции генератора провели осмотр лобовой части обмотки статора, газоохладителей, щеточного контактного аппарата, а также выполнили электрические испытания и измерения. Также специалисты провели техническое обслуживание двух компрессоров.

Все работы были закончены в запланированные сроки. ГТУ включена в сеть и несет максимальную электрическую нагрузку 405 МВт.

Отметим, готовность электростанций к отопительному сезону определяется по параметрам, в том числе связанным с техническим состоянием оборудования и с подготовкой персонала к работе в период максимальных зимних нагрузок. В этом году ТГК-16 присвоен индекс готовности 0,99.

Решение о готовности субъекта электроэнергетики к отопительному сезону Минэнерго России принимает на основании результатов мониторинга показателей готовности. Мониторинг проводится непрерывно в течение года. Решение о готовности оформляется приказом Министерства энергетики Российской Федерации. После этого выдается паспорт готовности субъекта электроэнергетики к работе в отопительный сезон.

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