Сборная Чехии может пропустить ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии

Сборная Чехии по хоккею может отказаться от участия на ближайшем чемпионате мира из-за ситуации в Белоруссии. Об этом сообщил президент чешской федерации хоккея Томаш Крал.

По его мнению, на турнир могут приехать не все заявленные сборные, если в Минске продолжатся митинги.

«Если чемпионат состоится, то это не означает, что туда приедут все команды. Мы не знаем, что будет происходить на улицах. Я не знаю, отправлю ли я игроков в Белоруссию. Возможно, нет», — сказал Крал.

Фото: czehockey.cz

Чемпионат мира — 2021 по хоккею должен пройти весной на территории Латвии и Белоруссии. 18 и 19 ноября совет Международной федерации хоккея (IIHF) обсудит вопрос возможного переноса турнира из Минска из-за нестабильной ситуации в стране. Подобная просьба поступила от властей Латвии.

Напомним, в Белоруссии до сих пор продолжаются митинги после окончания выборов президента. Несколькими днями ранее стало известно, что Евросоюз хочет подготовить против белорусских властей новые санкции после гибели одного из участников протестов — Романа Бондаренко.