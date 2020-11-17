Huawei продаст бренд смартфонов Honor

Китайская корпорация Huawei продаст все активы компании Honor. Последняя занимается производством смартфонов и наушников под одноименным брендом.



Покупателем выступает Shenzhen Zhixin New Information Technology. Причина продажи — недоступность технических компонентов, необходимых для производства смарфтонов.

После завершения сделки Huawei перестанет владеть акциями или участвовать в управлении Honor, говорится в сообщении китайской компании.

Бренд Honor был основан в 2013 году.

В ноябре 2019 года члены FCC приняли предварительное решение об отнесении Huawei к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, а 30 июня оно было утверждено и вступило в силу немедленно.