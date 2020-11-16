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Сын Даниса Зарипова дебютировал за «Ирбис» в матче МХЛ

10:23, 16.11.2020
Сын Даниса Зарипова дебютировал за «Ирбис» в матче МХЛ
Фото: vk.com/mhc_irbis_kazan

Нападающий Артур Зарипов провел свой дебютный матч в системе казанского «Ак Барса».

Сын Даниса Зарипова сыграл за «Ирбис» в игре против «Омских ястребов» (1:2) в рамках Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Его отец присутствовал во время матча на трибуне.

Зарипов в своем дебютном матче отыграл 8.45 минут, провел 15 смен и дважды удалился.

В составе «Ирбиса» единственную шайбу забросил Руслан Галимзянов после красивого сольного прохода.

Напомним, сын Даниса Зарипова на прошлой неделе подписал контракт с казанским «Ак Барсом».

СпортХоккей
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