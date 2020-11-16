Сын Даниса Зарипова дебютировал за «Ирбис» в матче МХЛ
Нападающий Артур Зарипов провел свой дебютный матч в системе казанского «Ак Барса».
Сын Даниса Зарипова сыграл за «Ирбис» в игре против «Омских ястребов» (1:2) в рамках Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Его отец присутствовал во время матча на трибуне.
Зарипов в своем дебютном матче отыграл 8.45 минут, провел 15 смен и дважды удалился.
В составе «Ирбиса» единственную шайбу забросил Руслан Галимзянов после красивого сольного прохода.
Напомним, сын Даниса Зарипова на прошлой неделе подписал контракт с казанским «Ак Барсом».СпортХоккей
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