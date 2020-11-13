Казанский суд завершил оглашение приговора по делу КПК «Рост»

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Только что в Вахитовском райсуде Казани был провозглашен приговор по делу КПК «Рост» с ущербом 1,4 млрд рублей. На чтение вводной и резолютивной части у судьи ушло более 9 часов, включая два получасовых перерыва в заседании, передает журналист «Реального времени».



Финала уголовных чтений дождались трое потерпевших. Всего их в деле более 3,5 тысячи. Именно оглашение их персоналий и сумм по гражданским искам заняло большую часть времени. При этом порядка 10 исков суд оставил без рассмотрения. По данным «Реального времени», это коснулось тех потерпевших, которые просили не только вернуть вложенное, но и взыскать проценты, что допустимо в гражданском, но не уголовном производстве.

По окончании оглашения приговора конвой взял под стражу осужденную Наталью Макарову, экс-учредителя и директора КПК «Рост». Она единственная из семи фигурантов дела, кто находился под домашним арестом. Шестеро слушали приговор из «аквариума» судебного зала.

Напомним, на семерых фигурантов суд назначил 79 лет лишения свободы. Самый значительный срок — 13,5 года в колонии особого режима — получил брат Макаровой и реальный руководитель КПК Андрей Макаров. Этот срок ему назначили путем частичного сложения с приговором челябинского суда по деятельности местного филиала «Роста».

Детали финального заседания — в репортаже «Реального времени».