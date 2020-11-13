В Казани началось оглашение приговора по делу пирамиды КПК «Рост»

Фото: Ирина Плотникова

В Вахитовском райсуде Казани начали оглашать приговор по делу финансовой пирамиды КПК «Рост» с ущербом 1,4 млрд рублей. Финальные чтения по делу, которое рассматривалось 2 года, могут растянуться на неделю, передает журналист «Реального времени» со ссылкой на участников процесса.



Суд решил иначе, сославшись на то, что по преступлениям из категории экономических, закон позволяет огласить лишь вводную и резолютивную часть.

В прениях прокуратура запросила для бывшего капитана футбольного клуба «Рубин» Сергея Харламова 16,5 года колонии. 16,5 года гособвинитель также предложил назначить Александру Бурнаеву и сестре одного из обвиняемых — Наталье Макаровой. Ее брату и организатору КПК Андрею Макарову — 18,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. По 16 лет колонии обвинение просило для Вадима Еникеева, Алексея Гречко, Роберта Гарипова.



Фото: Ирина Плотникова

Напомним, в феврале 2015 года по подозрению в организации финансовой пирамиды КПК «Рост» были задержаны семь человек. По информации сотрудников УЭБ и ПК МВД по РТ, для ее продвижения было организовано около 40 филиалов в 23 регионах страны с головным офисом в Казани. Пирамида активно рекламировалась в соцсетях, печатных СМИ и интернете. По данным следствия, мошенники похитили у 3,5 тыс. человек по России более 1,4 млрд рублей.

Вину в организации и участии преступном сообществе, мошенничестве и незаконной легализации доходов подсудимые не признают.

На какой срок посадили бывшего капитана ФК «Рубин» и как наказаны другие фигуранты дела в 850 томах — в информации «Реального времени».