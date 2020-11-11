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В общественном транспорте Казани выявили 916 нарушителей без масок за последние сутки

14:41, 11.11.2020
В общественном транспорте Казани выявили 916 нарушителей без масок за последние сутки
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

За 10 ноября в общественном транспорте Казани выявили 916 пассажиров, нарушающих масочный режим. Трем пассажирам пришлось покинуть транспорт из-за отсутствия маски, остальные надели их на месте, сообщает городской Комитет по транспорту.

Всего сотрудники Комитета по транспорту, контрольно-ревизорской службы МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и контрольно-ревизорские службы транспортных предприятий проверили 522 единицы транспорта на 21 контрольной точке.

Профилактические рейды будут продолжаться.

Фото: Комитет по транспорту Казани

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Казани выявили 880 пассажиров без масок.

Общество Татарстан
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