В общественном транспорте Казани выявили 916 нарушителей без масок за последние сутки

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

За 10 ноября в общественном транспорте Казани выявили 916 пассажиров, нарушающих масочный режим. Трем пассажирам пришлось покинуть транспорт из-за отсутствия маски, остальные надели их на месте, сообщает городской Комитет по транспорту.

Всего сотрудники Комитета по транспорту, контрольно-ревизорской службы МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и контрольно-ревизорские службы транспортных предприятий проверили 522 единицы транспорта на 21 контрольной точке.

Профилактические рейды будут продолжаться.

Фото: Комитет по транспорту Казани

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Казани выявили 880 пассажиров без масок.