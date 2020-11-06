В России идет создание новой гиперзвуковой ракеты легкого класса

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В России создают еще один образец гиперзвукового оружия — комплекс «Клевок-Д2», начатый на базе технических решений ракетного комплекса «Гермес». Отличие нового комплекса — в использовании нового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД), который способен разогнать ракету до фактически гиперзвуковой скорости — это увеличит ее дальность и сделает неуязвимой для современных ПВО.

Предположительно, «Клевок» поступит в сухопутные войска, но могут быть разработаны противовоздушные и морские версии этого комплекса, сообщают «Известия».

Дистанция поражения ракеты малой дальности — на уровне сотни километров, которую она преодолеет за секунды. Заявлено, что боевая часть ракеты массой в 57 кг способна поразить любую бронетехнику.

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Ранее сообщалось, что в Китае высоко оценили российский ракетный комплекс «Авангард».