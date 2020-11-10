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В Москве состоялась жеребьевка Кубка России по футболу

16:10, 10.11.2020
В Москве состоялась жеребьевка Кубка России по футболу
Фото: rfs.ru

Участники Кубка России — 2020/21 по футболу узнали своих соперников по 1/8 финала турнира.

По итогам жеребьевки определились восемь пар, которые сыграют между собой 20—21 февраля 2021 года.

На данном этапе турнира команды, участвующие в еврокубках от России, проведут матчи на домашних стадионах.

Всего в турнире осталось 16 команд, 14 из которых представляют Российскую премьер-лигу, а еще две — представители Футбольной национальной лиги («СКА-Хабаровск» и «Крылья Советов»).

Все пары 1/8 финала Кубка России выглядят следующим образом:

«Локомотив» — «Тамбов»,
«Краснодар» — «Сочи»,
«Динамо» — «Спартак»,
«Зенит» — «Арсенал»,
ЦСКА — «СКА Хабаровск»,
«Ростов» — «Ахмат»,
«Уфа» — «Урал»,
«Химки» — «Крылья Советов».

Напомним, ранее из Кубка страны вылетел казанский «Рубин», уступивший в Хабаровске местному СКА (0:1).

СпортФутбол
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