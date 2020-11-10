В Москве состоялась жеребьевка Кубка России по футболу
Участники Кубка России — 2020/21 по футболу узнали своих соперников по 1/8 финала турнира.
По итогам жеребьевки определились восемь пар, которые сыграют между собой 20—21 февраля 2021 года.
На данном этапе турнира команды, участвующие в еврокубках от России, проведут матчи на домашних стадионах.
Всего в турнире осталось 16 команд, 14 из которых представляют Российскую премьер-лигу, а еще две — представители Футбольной национальной лиги («СКА-Хабаровск» и «Крылья Советов»).
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Бетсити Кубка России. pic.twitter.com/wBazKU6dHs— РФС (@rfsruofficial) November 10, 2020
Все пары 1/8 финала Кубка России выглядят следующим образом:
«Локомотив» — «Тамбов»,
«Краснодар» — «Сочи»,
«Динамо» — «Спартак»,
«Зенит» — «Арсенал»,
ЦСКА — «СКА Хабаровск»,
«Ростов» — «Ахмат»,
«Уфа» — «Урал»,
«Химки» — «Крылья Советов».
Напомним, ранее из Кубка страны вылетел казанский «Рубин», уступивший в Хабаровске местному СКА (0:1).СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым