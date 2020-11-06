В Татарстане предложили фермерам застраховать свое поголовье животных с господдержкой 50%

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Фермерам и сельхозпроизводителям в Татарстане предложили господдержку в размере 50% на страхование поголовья сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает Минсельхозпрод республики.



Застраховаться можно на случай нарушения снабжения электрической, тепловой энергией из-за стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации (если условия содержания животных предусматривают их использование в обязательном порядке), а еще на случай массового отравления поголовья или болезни животных (перечень содержит 62 болезни).

Договор страхования заключается на все поголовье сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов сроком не менее чем на один год.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В текущем году по Татарстану заключили пять договоров на условиях господдержки. В основном страхуются крупные промышленные предприятия. Сейчас застраховано 44% поголовья птицы и 24% поголовья в свиноводстве. Всего в республике заключено договоров на сумму более 1 млн рублей. Величина собранных взносов — 11,5 млн рублей, по которым перечислили 4,9 млн рублей субсидий.

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, что в Татарстане стартовала кампания по единой идентификации животных.

