На БОС «Нижнекамскнефтехима» испытывают новые технологии очистки промышленных стоков

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На биологических очистных сооружениях ПАО «Нижнекамскнефтехим» проходят опытно-пилотные испытания новой установки доочистки стоков. Реализацией проекта занимаются специалисты БОС и компания-разработчик из Москвы. Представленное оборудование предназначено для завершающего этапа в сложном многоступенчатом процессе очистки стоков перед их выпуском в природный водоем.

Процесс проходит на узле доочистки стоков в каркасно-насыпных фильтрах. Участок введен в эксплуатацию в 1978 году. Эффективность очистки удовлетворительная. Тем не менее в связи с ужесточением требований для сброса очищенных стоков в акваторию рек рыбохозяйственного значения предъявляются самые строгие требования к финальным показателям очистки стоков. Поэтому нефтехимики решили внедрить новую установку для повышения качества доочистки стоков. В октябре прошли пилотные испытания.

— Наша установка предназначена для доочистки стоков, готовящихся на выпуск в реку Каму. Принцип работы заключается в том, что сток, проходя через установку, фильтруется через специальную мембрану. А все вещества, находящиеся в стоке, проходя через фильтр, задерживаются. На выходе получается чистая вода, которая удовлетворяет всем требованиям. Могу с уверенностью сказать, что это очень эффективная технология, — пояснил Дмитрий Мочалов, инженер проекта компании «Медиана фильтр».

Установка работает по принципу микрофильтрации. Все мелкодисперсные и взвешенные вещества фильтр впитывает как губка. Новая, весьма эффективная технология позволяет доочистить сток до нормативов, предъявляемых требованиями предельно допустимых концентраций для сброса в водоемы. Уже сейчас это подтверждено результатами анализов, проводимых лабораториями БОС и НТЦ. Так, к примеру, по взвешенным веществам зафиксировано пятикратное снижение концентрации.

— Ведется постоянный контроль, нам нужно определиться, насколько эффективно работает установка. Мы будем составлять отчеты, где сможем наглядно проследить все показатели и коллегиально сделать выводы. За несколько недель мы наработали большой объем информации, испытания подходят к концу. Мы испробовали всевозможные методы, коагулирование, механическую очистку. Будем принимать в дальнейшем решение о том, насколько это работоспособно, — рассказал Сергей Николаев, заместитель начальника цеха №3406 УВК и ОСВ ПАО «Нижнекамскнефтехим».

По словам специалистов, самый главный показатель — эффективность очистки. Мобильная установка испытывалась в разных режимах в период пиковых, минимальных и средних нагрузок с добавлением коагулянтов для снижения содержания фосфатов, аммония и прочих веществ.

По итогам завершения опытно-пилотных испытаний будет определено, насколько эффективно использование данного оборудования для дальнейшего внедрения на БОС «Нижнекамскнефтехима».