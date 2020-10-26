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В Челнах выставлена на продажу квартира за 15 млн рублей

02:33, 26.10.2020

В Набережных Челнах на продажу выставлена квартира стоимостью 15 млн рублей. Четырехкомнатные апартаменты расположены в жилом комплексе в центре города.

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В объявлении автор указывает на дизайнерский ремонт, панорамные окна и встроенную технику, передают «Челнинские известия».

Также в качестве плюсов упоминаются охрана в ЖК, подземная парковка и детская площадка во дворе.

Недвижимость Татарстан
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