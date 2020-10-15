Ильдар Ахметзянов назначен и.о. главного тренера ФК «КАМАЗ»

Ильдар Ахметзянов назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера футбольного клуба «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба челнинцев.

Ожидается, что Ахметзянов будет работать с командой до конца осеннего отрезка чемпионата ПФЛ. Помощником тренера станет Дмитрий Солоненко.

Ахметзянов в свое время успешно выступал за «Нефтехимик», «Кубань», «Амкар» и «КАМАЗ». После завершения карьеры футболиста он долгие годы входил в тренерские штабы челнинского клуба, в том числе когда командой руководили Владимир Клонцак, Евгений Ефремов и Михаил Белов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на пост главного тренера «КАМАЗа» претендовал Денис Бояринцев, но он отказался от предложения и покинул клуб вместе с Беловым.