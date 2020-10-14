Главный тренер ФК «КАМАЗ» Михаил Белов объявил об уходе в отставку

Главный тренер ФК «КАМАЗ» Михаил Белов после матча «КАМАЗ» — «Урал 2», завершившегося со счетом 2:3, заявил:



«Я подаю в отставку, думаю, это правильный, обдуманный шаг, который должен пойти команде на пользу. Что-то надо поменять. Если в таком отрезке у меня не получилось изменить что-то в плане результата, думаю, моя отставка встряхнет команду, и в оставшихся матчах удастся добиться положительного результата», — приводят его слова «Челнинские известия».

vk.com/fckamaz

Руководство приняло отставку Белова. Имя исполняющего обязанности главного тренера озвучат в ближайшее время.

В августе Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) публиковала список лучших игроков и тренеров прошедшего игрового месяца. Белов попал в список лучших тренеров.