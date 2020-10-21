«Салават Юлаев» в гостях уступил «Витязю» в матче КХЛ
«Салават Юлаев» в гостях проиграл подольскому «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе уфимского клуба голами отметились Александр Кадейкин, Владислав Картаев и Филип Ларсен. Хозяева льда забросили решающую шайбу за минуту до конца встречи, благодаря Александру Семину, оформившему дубль.
Отметим, что матч прошел без зрителей из-за установленных в Московской области ограничений по коронавирусу.
«Витязь» (Московская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) - 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)
Голы:
0:1 — 17:22, Кадейкин (Кугрышев, бол.);
1:1 — 30:06, Семин (Дэнфорт);
2:1 — 35:25, Дергачев (Моисеев, Ларичев);
2:2 — 41:44, Картаев;
2:3 — 49:07, Ларсен (Хартикайнен);
3:3 — 49:55, Гребенщиков (Попов);
4:3 — 58:49, Семин (Паутов, Дэнфорт);
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