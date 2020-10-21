В Татарстане активность на рынке недвижимости возросла на 20%, несмотря на пандемию

В Татарстане, несмотря на пандемию, значительно возросла активность на рынке недвижимости. По данным Росреестра республики, за 9 месяцев этого года зарегистрировали около 100 тысяч переходов прав на основании договоров купли-продажи, что на 20% больше, чем годом ранее.

По видам объектов недвижимости в этом году зарегистрировано более 52 тысяч переходов прав на жилые помещения, около 36 тысяч — на земельные участки и немногим более 9 тысяч — на нежилые помещения.

realnoevremya.ru

В Казани общее число договоров купли-продажи за 9 месяцев 2020 года — 34 815, 56% из них — на жилые помещения, 28% — на земельные участки, 12% — на нежилые помещения. Больше всего сделок было заключено в сентябре — 6 253.

Ранее сообщалось, что спрос на загородную недвижимость в Татарстане вырос на 62%.