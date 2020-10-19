Глава «Уфы»: «Долго засиживаться на 15-м месте не собираемся»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился ожиданиями на оставшуюся часть чемпионата России по футболу. По его словам, в клубе рассчитывают уйти с последних мест в турнирной таблице РПЛ в ближайшее время.

«У нас были объективные сложности, связанные с коронавирусом и финансами. Сейчас молодежь, которая пришла в нашу команду, получила опытного наставника, и в зимнее трансферное окно мы еще усилимся. И долго засиживаться на 15-м месте не собираемся», — сказал Мурзагулов.

Рашид Рахимов. Фото: vk.com/ufafc

Напомним, ранее «Уфа» в гостях уступила московскому «Локомотиву» (0:1) в рамках 11-го тура РПЛ. Это была первая игра уфимской команды под руководством нового главного тренера Рашида Рахимова.